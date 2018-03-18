Йошкар-Ола, 18 марта, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Марий Эл к 15 часам на избирательные участки пришли 49,8% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования, сообщает ЦИК РФ. Позднее данные будут корректироваться, когда закончится подсчет голосов в территориальной комиссии Сернурского района.

Пресс-служба главы Марий Эл Глава Марий Эл Александр Евстифеев и восторженная избирательница

В Параньгинском, Юринском и Волжском районах явка избирателей регистрируется в диапазоне 57−59%. В Йошкар-Оле на избирательные участки пока не пришла половина населения, явка составляет 47−49%.

Пресс-служба главы Марий Эл Евстифеев беседует с участниками выборов

Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил несколько избирательных участков, где пообщался с членами УИКов, представителями общественных организаций, наблюдающими за ходом голосования, и избирателями.

Члены избирательных комиссий на всех участках рассказали руководителю республики, что голосование проходит спокойно, в праздничной обстановке: работают тематические выставочные площадки, буфет, играет музыка.

Пресс-служба главы Марий Эл УИК в Марий Эл в национальных одеждах

Отметим, на выборах президента в 2012 году явка к 15 часам составляла 51,24%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Марий Эл на выборах президента России работают 530 избирательных участков, в списках для голосования числятся 545 605 жителей региона.

Проголосовать по месту нахождения выразили желание 21,8 тыс. избирателей Марий Эл, что составляет около 4% от общей численности жителей, принимающих участие в выборах.

На территории республики организованы шесть пунктов для голосования в местах временного пребывания граждан, все они располагаются в Йошкар-Оле. Пять участков образованы в медицинских учреждениях, а один — в СИЗО.

Впервые в Марий Эл в выборах принимают участие наблюдатели от Общественной палаты республики.