В Марий Эл к 15 часам на выборы пришли почти 50% избирателей
Йошкар-Ола, 18 марта, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Марий Эл к 15 часам на избирательные участки пришли 49,8% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования, сообщает ЦИК РФ. Позднее данные будут корректироваться, когда закончится подсчет голосов в территориальной комиссии Сернурского района.
В Параньгинском, Юринском и Волжском районах явка избирателей регистрируется в диапазоне 57−59%. В Йошкар-Оле на избирательные участки пока не пришла половина населения, явка составляет 47−49%.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил несколько избирательных участков, где пообщался с членами УИКов, представителями общественных организаций, наблюдающими за ходом голосования, и избирателями.
Члены избирательных комиссий на всех участках рассказали руководителю республики, что голосование проходит спокойно, в праздничной обстановке: работают тематические выставочные площадки, буфет, играет музыка.
Отметим, на выборах президента в 2012 году явка к 15 часам составляла 51,24%.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Марий Эл на выборах президента России работают 530 избирательных участков, в списках для голосования числятся 545 605 жителей региона.
Проголосовать по месту нахождения выразили желание 21,8 тыс. избирателей Марий Эл, что составляет около 4% от общей численности жителей, принимающих участие в выборах.
На территории республики организованы шесть пунктов для голосования в местах временного пребывания граждан, все они располагаются в Йошкар-Оле. Пять участков образованы в медицинских учреждениях, а один — в СИЗО.
Впервые в Марий Эл в выборах принимают участие наблюдатели от Общественной палаты республики.