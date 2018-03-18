Омск, 19 марта, 2018, 02:29 — ИА Регнум. В августе 2016 года, когда Омск праздновал 300-летие, руководители называли его научным, спортивным и культурным центром, важный для Сибири и России. В марте 2018 первые лица региона использовали в адрес Омска совсем другие эпитеты: речь пошла о «заштатном городишке», «банкроте», городе, который жители покидают из-за грязи. О новой риторике официальных лиц Омска и о реакции омичей пишет редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

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На неблагоустроенные территории и низкие зарплаты указал сенатор от региона, бывший губернатор Омской области Виктор Назаров. Претензии к отсутствию благоустройства комментирующие эти слова переслали самому бывшему губернатору, но и вопрос о низких доходах остается тяжелым: средний заработок меньше, чем в этом регионе, только в Алтайском крае и Республике Алтай. И люди действительно бегут: только за 11 месяцев прошедшего года в Омскую область прибыло 22,7 тыс. человек, а выбыло на 9,4 тыс. больше — 32,1 тыс. Причина, по мнению омского политолога Андрея Рудакова, состоит в низких зарплатах и плохой экологической обстановке, не показывающих тенденции к улучшению.

Подлило масло в огонь распространение местными СМИ информации о том, что вице-губернатор Владимир Компанейщиков назвал Омск «заштатным городишкой». По словам самого Компанейщикова, слова были вырваны из контекста, речь на самом деле шла о том, что, если не принимать быстрых и необходимых мер, что Омск рискует превратиться в заштатный городишко. Омский политик и общественник Сергей Кондаков полагает, что слова действительно «вырваны из контекста», а вот общественный деятель Татьяна Шнейдер подчёркивает, что не удивилась бы такому заявлению из уст высокопоставленного чиновника: у чиновников, считает она, «сложилась порочная практика» — не любить регионы, в которых они живут.

Однако главным на фоне этих обсуждений остается другое: от властей региона хочется получать не критику в его адрес, а конкретные меры по улучшению положения.

Читайте подробности: «Заштатный городишко», «грязно», «банкрот»: Омск глазами властей

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