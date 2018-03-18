Барнаул, 18 марта, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Около получаса назад закрылись сотни избирательных участков в Республике Алтай и Алтайском крае. По данным ЦИК РФ, явка к 18 часам в Республике Алтай составила 59,37% (в 2012 году к этому часу — 59,58%). В Алтайском крае — 60,86% (54,43%). И наблюдатели и эксперты отмечают, что существенных нарушений допущено не было. О том же самом на встрече с губернатором Алтайского края Александром Карлиным сообщили представители Франции, которые участвуют в Миссии наблюдателей на выборах президента РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт правительства Алтайского края Представителями Франции, которые участвуют в Миссии наблюдателей на выборах президента РФ в Алтайском крае

По данным сайта регионального правительства, в состав иностранной делегации вошли: адвокат в Апелляционном суде Парижа, профессор Школы международных исследований в Париже, вице-президент Всемирного форума по борьбе с преступностью и терроризмом (WAAF) Патрик Бруно, юрист, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированием избирательных кампаний Вероник Руэз, общественный деятель, политолог Алеся Милорадович, председатель Института демократии и сотрудничества в Париже, советник по иностранным делам высшего класса, бывший советник Посольства Франции в Белграде, долгосрочный наблюдатель Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по мониторингу выборов в Грузии Морис Бонно, писатель, специалист по теории заговоров, эксперт по Ближнему Востоку Жан Мишель Верно, ведущий аналитик Международного института новейших государств Николай Лизунов.

Представители Франции отметили, что на тех участках, которые они посетили, было много голосующих:

«В Алтайском крае люди очень серьёзно относятся к выборам — как к важному и ответственному делу».

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Александр Карлин рассказал наблюдателям, что избирательный процесс в регионе организован по единому федеральному формату.

«По числу жителей Алтайский край занимает четвёртую позицию в Сибири, но количество избирательных участков у нас самое большое. Выборы проходят на 1831 избирательном участке», — подчеркнул губернатор Александр Карлин и подарил иностранным гостям фотоальбом «Туристические ресурсы Алтайского края» на французском языке.

То, что на выборы президента приходят целыми семьями, свидетельствует о желании граждан участвовать в политической жизни страны, стремлении быть услышанными, считает секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев.

«Голосование оцениваю положительно. Радует высокая явка — как в нашем крае, так и в других регионах. Люди идут на участки с приподнятым, праздничным настроением, приходят целыми семьями. Сыграла свою роль и активная кампания по повышению явки — так действовать властям нужно на выборах всех уровней.

Каких-либо серьёзных нарушений наши представители на УИКах не обнаружили. Думаю, что все чувствуют особую значимость момента: любые сомнения в легитимности процедуры тут же вызовут истерику в западных СМИ, которые в последнее время буквально заполонены антироссийской пропагандой», — отметил политик.

Напомним, ранее представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, изучая организацию и ход выборов президента России в Барнауле, Бийске и Белокурихе, отметили высокий профессионализм организаторов президентских выборов.

ИА REGNUM ведёт прямую online-трансляцию о выборах президента.

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