Петрозаводск, 18 марта, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Карелия по состоянию на 15:00 по московскому времени составила 40, 64% избирателей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает республиканская избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор сделан

Показатель явки несколько больше, чем на президентских выборах 2012 года. Тогда на это время явка составила 28,56%.

На нынешних выборах наиболее активно голосуют в Сортавальском (43.79%), Калевальском (42.46%) и в Кондопожском районах (42,36%), а так же в Костомушке (43,85%).

В целом по Карелии к 15:00 мск проголосовали 210 624 избирателя из 515 000.