Нововоронеж, Воронежская область, 19 марта, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Торжественное открытие ледовой арены «Остальная» в городе Нововоронеже стало крупным событием, явившимся результатом соглашения между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом». О том, как это сотрудничество оказалось прекрасным подарком для горожан, сочетающим в себе лучшие черты спортивного, культурного и оздоровительного комплекса, рассказывает в своем фоторепортаже корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Глава региона выразил благодарность госкорпорацииии «Росатом» за сотрудничество и софинансирование социально важных объектов

Арена представляет собой универсальный тренировочный каток с искусственным льдом, на котором можно играть в хоккей, а также проводить тренировки по фигурному катанию и массовые катания для горожан. Ледовое поле занимает площадь 60 на 30 квадратных метров и ограждено защитными стеклами, трибуны рассчитаны на 300 человек.

Масштаб события можно представить по тем официальным лицам, которые приняли участие в открытии арены. Прежде всего, это глава региона Александр Гусев, а также главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, глава администрации городского округа город Нововоронеж Сергей Честикин и директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Владимир Поваров. От начала строительства до его завершения прошел всего год, название же арена «Остальная» получила по имени хутора, основанного на этом месте переселенцами в начале ХХ века.

Росатом специально перечислял дополнительные налоговые отчисления в региональный бюджет, направляя эти средства на социально-экономическое развитие Нововоронежа.

Смотрите фоторепортаж: «Мы не жалуемся и не плачем»: мирный атом выходит на новую арену

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