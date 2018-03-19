Астана, 19 марта, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Эволюция медийного пространства Казахстана наглядно показывает, как различные страты общества демонстрируют специфический подход в восприятии и использовании сетевых ресурсов. Положение анализирует обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Масс медиа

Казахстанские официальные СМИ твердо ориентированы на Фейсбук: следя за цитированием, можно сделать вывод, что именно эта платформа является основной для обмена информацией и мнениями казахстанских пользователей по ее поводу. Эта картинка значительно расходится с реальностью, в которой лидирующие позиции в стране занимает другая социальная сеть — Вконтакте. Однако эта сеть игнорируется СМИ как раз в силу своей демократичности и массовости. Фейсбук, Инстаграмм и Твиттер, занимающие более низкие строчки в количественных показателях, отличаются по составу аудитории. В Фейсбуке обретаются по большей части бизнесмены и чиновники, а деятели культуры и знаменитости шоу-бизнеса предпочитают Инстаграмм.

Проигрывает сеть Вконтакте и в том, что большая часть аудитории этой сети представлена молодежью: 88% казахстанской части аудитории Вконтакте — младше 34 лет. Казалось бы, именно здесь и надо сосредоточить усилия официальных СМИ. Но нет, даже вопрос о молодежной политике реализуется в Казахстане в основном через Фейсбук, Ютуб и Инстаграмм. У аудитории Вконтакте в смысле перспективности для пиарщиков тоже рейтинг довольно низок, ведь у нее нет денег.

Не приведет ли такая близорукость информационной политики к расслоению общества? Читайте подробности: Как меняется медийное пространство Казахстана?

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