Барнаул, 18 марта, 2018, 16:26 — ИА Регнум. На площади Сахарова в Барнауле сегодня, 18 марта, начался масштабный театрализованный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Послушать любимые песни разных эпох — народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов собрались несколько несколько тысяч гостей и жителей Алтайского края, заполнив всё пространство возле сцены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Алтайского края Барнаул. Участники масштабного театрализованного концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией на приёме у алтайского губернатора Александра Карлина

Буквально за несколько минут до начала мероприятия с участниками мероприятия встретился губернатор Алтайского края Александр Карлин. По данным сайта правительства региона, на этой встрече присутствовали: режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков, советский и российский музыкант, автор песен, радиоведущий, актер, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, этнограф, певец, автор песен Сергей Старостин, певец из Барнаула, солист группы «Челси», призер международного конкурса «Новая волна — 2013», победитель проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия 1», участник шоу «Голос» на «Первом канале» Арсений Бородин.

«У каждого из вас свой плотный творческий график, программы. Тем не менее вы приняли предложение принять участие в этом замечательном театрализованном концерте в нашем регионе. Это творческая, человеческая и патриотическая акция», — подчеркнул Александр Карлин.

Напомним, к организации концерта «Родной голос» в Алтайском крае отнеслись со всей серьёзностью, Получилась увлекательная история, куда вплетена история Алтайского края — родины Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Роберта Рождественского. Режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков и певец Александр Скляр в свою очередь поблагодарили за организационную поддержку и предоставленную возможность сыграть спектакль перед большой аудиторией.

Напомним, 18 марта в России отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.