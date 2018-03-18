Пермь, 18 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Перми митингом-концертом отметили очередную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На площади перед Пермским академическим «Театром-Театром», несмотря на снегопад и метель, собралось более 5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба администрации Пермского края В Перми прошёл митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

«Четыре года назад жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение. Россия показала себя могущественным государством, которое заботится о своих границах и о своих соплеменниках, проживающих за рубежом. Четыре года подряд Россия все делает для того, чтобы Крым стал процветающим регионом нашей страны», — отметила в приветственном слове к участникам митинга-концерта председатель Пермского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Валентина Савкина.

Представитель Пермского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ирина Зубарева рассказала, что решила присоединиться к митингу-концерту, потому что Крым и Севастополь издавна были частью российской земли.

«Несмотря на то, что погода сегодня достаточно прохладная, Крым — наш, он нас согревает и летом, и зимой», — сказала общественница.

Заместитель председателя Пермской краевой организации общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Ирик Шигабутдинов признался, что сегодня, 18 марта, успел пообщаться с крымчанами и поздравить их с годовщиной воссоединения с Россией.

«Я успел пообщаться со многими жителями Крыма, и все они сходятся во мнении, что сейчас в республике все живут по закону, и назад они не хотели бы», — привёл мнение крымчан Шагабутдинов.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что мероприятие стало традиционным для прикамцев, и, как подтверждает опыт прошлых лет, оно становится по-настоящему народным. На площадке работала ярмарка, полевая кухня, были организованы конкурсы и концертная программа.

Напомним, 18 марта 2014 года в Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов РФ: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Добавим, что 96,77% жителей Крыма на референдуме высказались за вступление полуострова в состав России в качестве субъекта федерации.