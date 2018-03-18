Ярославль, 18 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. По состоянию на 15 часов дня явка в Ярославской области составила 48,44%, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском облизбиркоме.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля сделал свой выбор

В лидеры выбился Мышкинский район с явкой в 60,97%. В Первомайском районе проголосовало 60,60% избирателей.

В Ярославле участие в выборах приняли 47% избирателей. Мэр города Ярославля Владимир Слепцов в 11−00 проголосовал на избирательном участке №172 школы №74.