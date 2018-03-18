Ленинградская область, 18 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Явка избирателей Ленинградской области на выборы президента России на 15:00 составила 43,86%. К избирательным урнам пришло 585 256 граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Заметим, что в 2012 году на президентских выборах по состоянию на 15:00 активность голосующих в Ленобласти составляла 41,34%.

«Наибольшую активность показывают избиратели Тихвинского муниципального района — 53,12%, Сосновоборского городского округа — 52,7%. Наименьшая активность избирателей отмечается во Всеволожском муниципальном районе — 38,56%», — сообщили ИА REGNUM в Леноблизбиркоме.

Глава Леноблизбиркома попросил избирателей проявить терпение, если на избирательных участках образуются очереди. Это связано с большим количеством граждан, голосующих по месту нахождения.

Избирательные комиссии делают все возможное для ускорения процесса выдачи бюллетеней избирателям, обеспечения избирательных прав граждан, отмечают в Леноблизбиркоме.

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Напомним, в Ленинградской области зарегистрировано 1 млн 314 тыс. 567 избирателей. Их количество, по сравнению с 2012 годом, когда проводились предыдущие выборы президента, увеличилось почти на 33 тыс. человек.

На территории Ленинградской области работают 985 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.