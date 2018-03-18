Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число избирателей, оставивших 18 марта свой голос в поддержку того или иного кандидата в президенты России. Так, по информации Избирательной комиссии региона, явка на 15:00 превысила 45% — это около 1,5 млн человек, сообщает ИА REGNUM.

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Пока однозначно сказать о том, что Донской регион побьёт показатель 2012 года нельзя. Но пока показатель явки этого года по сравнению с президентскими выборами 2012 года по-прежнему выше на 4%.

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Наблюдатели отмечают, что серьёзных замечаний в ходе выборов не зафиксировано. Претензии только к долгой выдаче бюллетеней, в связи с чем на нескольких участках образуются длинные очереди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принять участие в выборах президента России на Дону могут более 3 млн 239 тыс. человек. Волеизъявление граждан проходит на территории 2 тыс. 627 избирательных участков. Впервые в жизни 18 марта смогут проголосовать 45,5 тыс. человек. За ходом голосования в Ростовской области наблюдают около 15 тыс. человек.