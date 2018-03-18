Тверь, 18 марта, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Более 40,91% избирателей проголосовали на выборах президента России в Тверской области 18 марта к 15:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя на избирательном участке

Губернатор Игорь Руденя с супругой отдали свои голоса на избирательном участке №1048 в школе №16 областного центра.

«Выборы президента Российской Федерации представляют собой задачу для каждого гражданина осуществить своё волеизъявление, потому что мы являемся страной, у которой серьёзные перспективы. Мы должны продемонстрировать консолидацию. Задача России и всех граждан — быть вместе и развивать свою страну», — сказал Игорь Руденя.

Отметим, что на избирательных участках в регионе уже побывали члены Совета Федерации РФ от региона Владимир Лукин и Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, а также представители цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные с коллективом, которые сейчас находятся с гастролями в Твери.

Добавим, что на выборах президента Российской Федерации в Тверской области работает группа международных наблюдателей из Индии. Они положительно оценили организацию голосования в регионе и отметили демократические изменения избирательного процесса в России в целом.

«Сегодня сюда спокойно может приехать гражданин любого государства и посмотреть, как идёт голосование. Это значит, что Россия — открытая страна с большими перспективами, и у неё большое будущее», — сказал почётный адъюнкт-профессор Университета Мумбаи, член Индийского совета по культурным связям при МИД Индии Ашок Модак.

Как сообщало ИА REGNUM, с 08:00 в регионе работают 1218 избирательных участков. В региональные списки включено более 1 миллиона 67 тысяч избирателей. Голосование продлится до 20:00.