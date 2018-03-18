Псков, 18 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Псковской области на выборах президента России сегодня, 18 марта, к 15:00 активность избирателей достигла 48,69% — проголосовали 255 тыс. 466 человек. Как сообщил секретарь областной избирательной комиссии Сергей Ковальчук, это почти на 10% выше, чем шесть лет назад, на выборах главы государства в 2012 году (39,11%).

Pskov.ru Избирательный участок. Псков

В десяти районах — Бежаницком, Дедовичском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Палкинском, Пушкиногорском, Себежском и Усвятском — явка превысила 50%, в Струго-Красненском районе проголосовали 65,66%. В остальных муниципалитетах к 15:00 на избирательные участник пришли от 40 до 49% избирателей.

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Сергей Ковальчук заявил, что письменных жалоб в избирательные комиссии региона на нарушение избирательных прав граждан не поступало.

«Все вопросы решаются в рабочем порядке», — пояснил Сергей Ковальчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в список избирателей Псковской области включено 522 тыс. 780 человек, из них 5,2 тыс. проголосуют впервые в жизни. В регионе открыты 638 избирательных участков, голосование на которых продлится до 20:00.