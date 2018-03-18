Токио, 19 марта, 2018, 02:28 — ИА Регнум. По словам респектабельного издания The Times, к такой антироссийской мере Лондона, как отказ чиновников и первых лиц посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве, могут присоединиться и чиновники и высокопоставленные лица других стран, включая Польшу, Австралию и Японии. Как выглядит в этом контексте упоминание Токио, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

ИА REGNUM Флаг Японии

В случае, если сообщение The Times не безосновательно, то оно поднимает вопросы отнюдь не только спортивного свойства. Японское руководство занимает с некоторых пор довольно специфическую позицию: присоединяясь по команде из Вашингтона к незаконным враждебным санкциям в отношении Российской Федерации, Токио вместе с тем демонстрирует в адрес России дружелюбие, готовность помочь в обустройстве русских городов, принимать деятельное участие в торгово-экономическом сотрудничестве. Разумеется, не из любовного отношения к России, а с целью побудить Москву как минимум к обсуждению перспектив возможности передачи Японии Курильских островов.

Разговоры о том, что объявленные официальным Токио санкции — это формальности, которые не затрагивают основы японской политики на российском направлении, создают странное представление, в рамках которого Россия должна и смиряться с японскими санкциями, и идти навстречу пожеланиям по поводу Курил. Тем более, что терпеть, выходит, нужно не только санкции, но и создание на японских островах американской ПРО, которую можно использовать для запуска ракет по территории РФ, — не забывая про возможность создания на Курилах нацеленных против РФ американских военных баз в случае сдачи этих островов Токио. Как сказал однажды Сталин японскому министру иностранных дел Ёсукэ Мацуока, обсуждавшему с ним территориальный вопрос, «Вы что, хотите нас задушить? Какая же это дружба?».

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