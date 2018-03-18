Краснодар, 18 марта, 2018, 15:58 — ИА Регнум. 2 млн 32 тыс. человек — или ровно 50% — приняли участие в выборах президента РФ 18 марта в Краснодарском крае к 15:00. Об этом сообщает администрация края. Для сравнения — на выборах президента РФ в 2012 году явка к этому часу достигала 47,05%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Активнее всего голосуют Каневский (66,77%), Брюховецкий (61,58%) и Белоглинский (61,24%) районы области.

«Я могу отметить, что ситуация в целом спокойная, а процесс идет в рамках избирательного законодательства. Интерес к выборам в этом году гораздо выше, чем на прошлых выборах в 2012 году, когда избирался Президент. Это отчасти связано с более эффективной информационной политикой и Центральной избирательной комиссии России, и региональных избиркомов», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, член Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами на территории региона Сергей Мышак.

Всего на Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства работает 2791 избирательный участок.

Между тем, в Краснодаре на 15:00 явка составила 39,5% — проголосовали около 300 тысяч человек, при этом в избиркоме отмечают, что активность избирателей — выше прогнозируемой.

«В настоящее время на 317 избирательных участках города проголосовали более трети избирателей. Сегодняшний уровень явки — выше прогнозируемого, в несколько раз в сравнении с показателями прошлых лет», — рассказал председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов.

Он напомнил, что в 2016 году, на выборах депутатов Госдумы, к 15:00 единого дня голосования на участки пришли лишь 17% горожан, а в 2017 году, на выборах в краевое ЗС — 13%.

Также в столице Кубани проводится опрос по определению приоритетности благоустройства общественных территорий — скверов, парков, бульваров — в текущем году. На основе выбора горожан будет определено, какие из 14-ти зеленых зон будут включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Рейтинговое голосование проходит в 242 оборудованных пунктах.