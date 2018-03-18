Иркутск, 18 марта, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Иркутской области четвёртую годовщину присоединения Крыма к России отметили праздничным концертом-митингом в сквере Кирова, где собрались более 3,5 тысяч горожан и гостей города, сообщает сайт регионального правительства.

Правительство Иркутской области Иркутск. Митинг-концерт по случаю IV годовщины присоединения Крыма к России

В рамках этого мероприятия прошел концерт с участием лучших музыкальных и танцевальных коллективов, развлекательная программа, была организована работа интерактивных площадок и полевая кухня.

Собравшихся приветствовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания региона Борис Алексеев, член регионального штаба ОНФ Сергей Апанович и депутат Думы города Иркутска Гайдар Гайдаров.

Сергей Левченко напомнил, что решение о воссоединении с Российской Федерацией, которое приняли жители полуострова четыре года назад, полностью поддержали все россияне.

«Для нашей страны эта дата является важной исторической вехой. С этого дня началась новая глава русской и мировой истории. Российский Крым сегодня — это новые ожидания, повышение качества жизни, светлое будущее и оправданные надежды», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что Иркутскую область и Республику Крым связывают прочные дружеские взаимоотношения. Между органами власти субъектов подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого реализуются инвестиционные и гуманитарные программы, идет патриотическая работа по воспитанию молодежи и сохранению общих традиций. Установлены побратимские отношения между Симферополем и Иркутском, Алуштой и Ангарском, а также между Усольским и Сакским, Братским и Бахчисарайским районами.

По приглашению правительства Иркутской области осенью 2017 года в регионе побывала делегация крымских сибиряков, которая принимала участие в первом Байкальском водном экологическом форуме. Также запланирован IV Съезд представителей сибирских землячеств России в Иркутске. В прошлом году делегация Иркутской области принимала участие в Съезде сибирских землячеств России в Республике Крым.

«День воссоединения Крыма и России — это настоящий всероссийский праздник, который отмечает вся страна. Он объединяет всех патриотов России, наше многонациональное Отечество. И мы уже не мыслим нашу страну Крыма», — считает Сергей Левченко.

Кстати, не только сегодня, в течение всего месяца власти Иркутской области оказывали поддержку этой знаменательной даты в новой истории Российской Федерации. В регионе прошло большое количество публичных мероприятий — концерты, выставки, мастер-классы, учебные занятия, конкурсы рисунков, в которых приняли участие более 60 тыс. человек.

Напомним, сегодня в городах Российской Федерации, помимо президентских выборов-2018, пройдут еще и праздничные мероприятия. Они посвящены событиям марта 2014 года: в Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Возвращение Крыма в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.