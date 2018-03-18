Симферополь, 18 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. По сравнению с выборами в Госдуму РФ в 2016 году сегодня динамика активности избирателей Крыма и Севастополя выросла почти в полтора-два раза. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщила социолог Наталья Киселёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«Мы не можем сравнивать активность крымчан на выборах главы государства, так как они впервые выбирают президента Российской Федерации. Поэтому можем сравнить только показатели явки на выборах депутатов Госдумы и президентских. Здесь следует отметить, что активность крымских избирателей 18 марта 2018 года значительно выше, чем 18 сентября 2016-го во время первых выборов в Госдуму», — отметила специалист.

Она напомнила, что на 10:00 сегодня явка в Севастополе составляла 14,0%, в Республике Крым 13,1%, а соответствующие показатели активности на выборах Госдумы два года назад были 8,1% в Севастополе и 8,7% в РК.

«На 12 часов явка в Севастополе составляла 35,1%, в Республике Крым 33,8%. Соответствующие показатели активности на выборах Госдумы были 20,2% в Севастополе и 21,7% в РК. Таким образом, мы фиксируем позитивную динамику активности избирателей. В Республике Крым она выше в 1,5 раза, а в Севастополе — в 1,7 раз. Если бы такая динамика сохранилась, то в Крыму и Севастополе можно было бы ожидать явку, превышающую 70%. Но обычно во второй половине дня явка снижается, поэтому пока мы можем прогнозировать только то, что она должна превысить 60%», — заявила Наталья Киселёва, подчеркнув, что на выборах депутатов Госдумы РФ и в Республике Крым, и в Севастополе явка была ниже 50%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в 08:00 утра в Крыму открылось 1206 избирательных участков и ещё два спецучастка на крупнейших стройплощадках полуострова — Крымском мосту и в новом аэровокзальном комплексе аэропорта «Симферополь». В территориальных избиркомах находятся 1 483 349 избирательных бюллетеней, изготовленных на трёх государственных языках: русском, украинском и крымскотатарском.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00, явка на избирательных участках в Судаке и Раздольненском районе составила 41,42% и 40,37%. Меньше всего на данный момент проголосовали в Ялте и Железнодорожном районе Симферополя: 25,21% и 29,51%.

В целом, по уточнённым сведениям крымского Избиркома явка в республике составляет более 33%.

Явка в Севастополе к 12 часам уже превысила 35%.

«На 12 часов нами обработана информация со всех избирательных участков. По городу Севастополю активность избирателей составляет 35,1%, что составляет чуть более 116 тысяч человек. Балаклавский район показал — 37,8%, Гагаринский — 33,5%, Ленинский — 37,2%, Нахимовский — 33,7%», — сообщил журналистам глава горизбрикома Александр Петухов, отметив, что на выборах в Госдуму в 2016 году явка к этому же времени составила 20,2%, а на выборах губернатора в 2017 году — 15,1%.

Также напомним, что в сентябре 2017 года дополнительные выборы в России прошли при рекордно низкой явке. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Мордовии (71,2%), Саратовской (52,4%) и Белгородской (47,5%) областях. В остальных регионах она была ниже 40%. Абсолютный антирекорд поставил Владивосток — 12,7%