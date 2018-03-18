Чебоксары, 18 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах большинство жалоб, которые поданы сегодня, 18 марта, в ЦИК республики, «бестолковые и не имеют основания». Об этом ИА REGNUM сообщили член регионального центризбиркома Владислав Солдатов.

Cap.ru На избирательном участке в Батыревском районе Чувашии

По его словам, ранее поступило более 10 жалоб, в основном они необоснованные. Однако есть заслуживающие внимания.

«К примеру, из Аликовского района позвонили наблюдатели и сказали, что некоторые студенты после голосования попросили справку у членов комиссии, что они проголосовали именно на этом участке», — сказал Владислав Солдатов, подчеркнув, что ряд обращений пока на рассмотрении и говорить о них преждевременно.

Говоря в целом о ходе голосования, член ЦИК Чувашии сообщил, что посетил 10 избирательных участков в Чебоксарах. Очередей практически нет — исключение составляют территории, где сосредоточены студенческие общежития и вузы.

«Народ знает о выборах и идёт голосовать. Очень дипломатично ведёт себя полиция: было опасение, что установленные на отдельных участках металлодетекторы спровоцируют очереди и конфликты, но стражи порядка работают очень грамотно, никому карманы и сумки не выворачивают», — констатирует Владислав Солдатов.

Говоря о высокой явке, член ЦИК республики полагает, что это следствие «чистки» списка избирателей, в чём власти «могли переусердствовать», и действие так называемого мобильного избирателя, когда жители могут проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. По мнению Солдатова, этим, в частности, объясняется высокая явка в Вурнарском и Красночетайском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к полудню проголосовало более 41% избирателей. По уровню явки республика лидирует в Поволжье. Согласно представленной предварительной информации, из муниципалитетов лидируют по активности избирателей Вурнарский район (63,62%), Красноармейский район (62,75%) и Батыревский район (61,2%). Меньше всего избирателей проголосовало в Чебоксарах: в Калининском районе за четыре часа явка составила 30,34%, в Ленинском районе — 33,05%.

По сравнению с предыдущими президентскими выборами явка в Чувашии в целом выросла. Напомним, к полудню в 2012 году явка в республике составляла 32,59%. Отметим, что в 2008 году на 14:00 в Чувашии проголосовало 46,55%.

Читайте также: В Поволжье лидерство по явке удерживают республики, аутсайдер сменился