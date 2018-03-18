Ашхабад, 19 марта, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Туркмения является одним из подтвержденных мировых лидеров по запасам природного газа. Но чтобы правильно выстроить стратегию развития и поставок на международный рынок, необходимо точно эти запасы оценить. Какие трудности испытывает туркменская газовая отрасль в оценке запасов голубого топлива и как это может сказаться в долгосрочной перспективе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Илья Дубровин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мырат Арчаев

До сих пор основным покупателем туркменского газа является Китай. Но разумное стремление к увеличению доходов и повышению устойчивости на рынке вызывает стремление Туркмении расширить географию поставок. Громкие заявления о готовности поставлять газ «во все стороны» — и на запад в Европу, и в южном направлении в Индию, опираются на оценки, данные официальными лицами Туркмении, которые заявляют о запасах в 50 трлн кубометров. Именно такую цифру назвал 24 мая 2017 года глава государственного концерна Мырат Арчаев.

Между тем сравнивая данные, независимо полученные различными экспертами, в том числе и приглашавшимися туркменскими властями, можно говорить о запасах, вдвое меньших. И это расхождение может сыграть злую шутку с теми, кто попробует строить будущую стратегию поставок туркменского газа, основываясь на нереальных данных.

Откуда же взялось завышение, о котором сказал глава туркменского газового концерна, читайте в статье: Туркмения: газовый гигант или газовый протекторат Китая?

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