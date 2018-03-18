Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Государственной думы Антон Гетта проголосовал на выборах президента России в Ростове-на-Дону, сообщает ИА REGNUM 18 марта.

Фотография со страницы Антона Гетты «ВКонтакте» Антон Гетта на избирательном участке

«Гордимся страной, уверенно смотрим в будущее! Голосуя за президента — верховного главнокомандующего, выбор очевиден! Когда дети или внуки, спустя годы, с гордостью тебя спросят «а ты голосовал (а) за Президента?» — попробуй не соврать, из-за того, что ты просидел весь день на даче, в гараже или на диване! История!» — написал на своей странице в социальных сетях Антон Гетта.

Напомним, что в Ростовской области в целом, где, как и по всей стране, 18 марта проходят выборы президента РФ. Во многих российских регионах, в том числе и на Дону, отмечают повышенную активность избирателей. Так, на ряде участков люди выстраивались в очередь ещё до их открытия.

Явка на 12:00 в Ростовской области превысила 25%.