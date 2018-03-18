Чита, 18 марта, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае завершились президентские выборы. В 20:00 (местн.) все избирательные участки закрылись для подсчёта голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеотрансляции Голосование на выборах президента РФ-2018

По состоянию на 18:00 (местн.) явка в регионе составила 52,38% от общего числа избирателей. На 15:00 — 42,12%, на 12:00 — 22,65%, на 10:00 — 7,53%.

Напомним, согласно данным ЦИК РФ, показатели явки, зафиксированные в Забайкальском крае по состоянию на 18:00 (местн.), признаны худшими в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 52,38%.

На 1 января 2018 года в Забайкальском крае было зарегистрировано 806 797 избирателей, что боле чем на 5 тысяч меньше, чем в 2017 году. О причинах этого явления ИА REGNUM уже сообщало: в регионе сохраняется устойчивая миграционная убыль населения. Только за январь-октябрь 2017 года миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека.