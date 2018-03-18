Мурманск, 18 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вместе с супругом проголосовала на выборах президента России в областном центре.

Https://twitter.com/KovtunM Марина Ковтун на избирательном участке

«Пообщалась с горожанами, настроение отличное, голосуют активно!», — поделилась она в своем микроблоге.

Она напомнила землякам, что «судьба великой страны, наше с вами будущее, будущее наших детей — зависят от каждого из нас».

Как отмечает «Мурманский вестник», один из волонтеров, помогающий избирателям принять участие в акции «Фото на выборах», не растерялся и сделал сэлфи с губернатором.

Марина Ковтун сфотографировалась в специальной рамке и разместила снимок в своем аккаунте в «Твиттере».