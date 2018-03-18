Ташкент, 18 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Ташкенте на основе районных управлений внутренних дел (РУВД) будут созданы управления координации органов внутренних дел, сообщает 17 марта UzNews со ссылкой на соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Peretz Partensky Узбекская милиция

Согласно документу, новые управления координации займутся анализом, планированием и организацией деятельности органов внутренних дел, а также распределением сил и средств с учетом криминальной обстановки в районе.

Кроме этого, управления координации будут организовывать диалог с населением, и содействовать в решении проблем граждан, а также обеспечивать охрану общественного порядка и раннюю профилактику правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2017 года президент Узбекистана подписал постановление, которое обязывает сотрудников милиции вести видеосъёмку осмотра мест происшествий, обысков, проверки показаний на месте происшествия и следственного эксперимента.

Средства видеозаписи будут также установлены в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания.