Екатеринбург, 18 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Свердловской области явка на выборы президента России на 15:00 составила 46,68%. Об этом заявил журналистам глава регионального избиркома Валерий Чайников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Бриффинг главы свердловского избиркома Валерия Чайникова

Валерий Чайников сообщил, что на данный момент в облизбирком поступило 15 письменных жалоб, по всем продолжается проверка. Он также отметил, что на территории Свердловской области работают свыше 3700 наблюдателей, причём 20 из них — иностранные.

Глава облизбиркома также сообщил, что четыре комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) вышли из строя. Все эти комплексы располагались на избирательных участках Октябрьского района Екатеринбурга.

Отметим, что в Свердловской области показатели по явке на выборы президента России на 15:00 по местному времени (13:00 по мск) свыше 60% есть в нескольких муниципалитетах. Так по данным Свободненской поселковой избирательной комиссии проголосовало 68,97% местных жителей, в Волчанском городском округе — 61,10% избирателей, Камышловский ТИК сообщил о 62,11% проголосовавших, в Пелымской и Уральской поселковых комиссиях — 64,06% и 61,72% соответственно.

Хуже всего с явкой на выборы обстоят дела в Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Там по данным на 15:00 проголосовали менее 40% избирателей (39,72% и 39,44% соответственно).

Так же по данным местных изданий в Свердловской области выросло число наблюдателей на выборах президента России с двух с половиной тысяч на 10:00 по местному времени (8:00 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта проходят выборы президента России. В Свердловской области по данным на 1 января 2018 года правом голоса обладают 3 386 595 жителей, около трети из них проживают в Екатеринбурге. Также в 2018 году порядка 17 тыс. свердловчан могут впервые проголосовать на выборах.