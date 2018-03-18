Саранск, 18 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. В полдень руководитель региона вместе с супругой и сыном приехал на избирательный участок №557, находящийся в здании Русского драматического театра, сообщает ИА REGNUM.

E-mordovia.ru Глава Мордовии Владимир Волков выбрал президента РФ

«В первую очередь, я хотел бы призвать всех жителей республики, тех, кто ещё не проголосовал, прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Отмечу, что Мордовия всегда голосовала за курс на развитие, мир и достойную жизнь граждан нашей страны. Мы хотим, чтобы также динамично развивалась наша республика, хорошел Саранск и села Мордовии, чтобы росла промышленность, сельское хозяйство, строительство. Чтоб люди наши были здоровы, для этого многое делается в стране и республике. Давайте сохраним эту положительную динамику, а для этого сегодня важен каждый голос!», — уверен Волков.

Также он принял участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городских территорий, которое 18 марта также проходит в помещениях избирательных участков. Опрос организован в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков голосовал на участке №569. Он отметил высокую активность избирателей, на участке даже образовались очереди.

«Я проголосовал за будущее России, за то, чтобы россиянам жилось комфортно, за то, чтобы наша страна с каждым годом набирала мощь, как экономическую, так и оборонную. И конечно же, я голосовал за будущее нашей родной Мордовии, которая является неотъемлемой частью России, эффективно развивающимся регионом», — заключил Сушков.

По данным ЦИК РФ, явка в Мордовии к 15 часам составила 69,39%. Таким образом, осталось проголосовать только трети жителей республики, внесенных в избирательные списки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлых президентских выборах явка к 15:00 мск в Мордовии составила 61,47%.

Избирательные участки в республике закроются в 20:00. Тогда же и начнется подсчет голосов за каждого из кандидатов.