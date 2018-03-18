Улан-Удэ, 18 марта, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Бурятии на выборах президента РФ по состоянию на 18:00 явка составила 67,44%. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве, уточнив, что это последние предварительные данные по итогам выборов главы государства до закрытия участков.

Egov-buryatia.ru Избирательный участок в Бурятии

Ровно в 20:00 (по мск — 15:00) в регионе завершилось голосование.

Лидером по явке стал Кижингинский район. Здесь к 18:00 проголосовали 9509 человек (80,98%). Совсем немного уступает Хоринский район — 80,54% (8644 человек).

В аутсайдерах, по предварительным данным, Тункинский район (52,92% — 8164 человека). Также в числе отстающих Баргузинский (56,09%) и Иволгинский районы (57,72%).

В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — самая высокая явка зарегистрирована в Октябрьском районе — 71,15%. В Железнодорожном районе проголосовали к 18 часам 69,9% избирателей. Самый низкий результат в Советском районе — 66,6%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего в Бурятии в день выборов президента РФ 18 марта работал 841 избирательный участок.

На выборах президента РФ в 2012 году регион к 18 часам показал явку 58,21%.

Итоговая явка в Бурятии на выборах президента России в 2008 году составила 69,18%, в 2012 году — 66,15%.