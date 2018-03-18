Узбекистан не торопится вступать в Совет ООН по правам человека
Ташкент, 18 марта, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Узбекистан не торопится вступить в совет по правам человека (СПЧ) ООН, но будет над этим работать усиленно и целенаправленно, заявил депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов. Об этом сообщает 18 марта «Sputnik Узбекистан».
Депутат отметил, что Евросоюз намерен поддержать кандидатуру Узбекистана. Он напомнил, что в совете состоит 47 государств, а для вхождения необходимо набрать не менее 32 голосов.
Саидов добавил, что Узбекистану предстоит большая работа для вступления в СПЧ. По его мнению, республике нужно доказать своё право на членство в совете конкретными достижениями в области защиты прав человека.
По словам депутата, Узбекистан станет членом СПЧ ООН до 2021 года. Об этом ранее заявил министр юстиции республики Русланбек Давлетова
Напомним, в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал усилить работу в области защиты прав человека. Глава государства предложил открыть офис управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Узбекистане.