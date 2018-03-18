Ташкент, 18 марта, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Узбекистан не торопится вступить в совет по правам человека (СПЧ) ООН, но будет над этим работать усиленно и целенаправленно, заявил депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов. Об этом сообщает 18 марта «Sputnik Узбекистан».

Ludovic Courtès Совет по правам человека ООН

Депутат отметил, что Евросоюз намерен поддержать кандидатуру Узбекистана. Он напомнил, что в совете состоит 47 государств, а для вхождения необходимо набрать не менее 32 голосов.

Саидов добавил, что Узбекистану предстоит большая работа для вступления в СПЧ. По его мнению, республике нужно доказать своё право на членство в совете конкретными достижениями в области защиты прав человека.

По словам депутата, Узбекистан станет членом СПЧ ООН до 2021 года. Об этом ранее заявил министр юстиции республики Русланбек Давлетова

Напомним, в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал усилить работу в области защиты прав человека. Глава государства предложил открыть офис управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Узбекистане.