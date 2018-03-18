Псков, 18 марта, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Жительница Пскова Валентина Майорова, которой 30 января исполнилось 100 лет, сегодня, 18 марта, приняла участие в выборах президента РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, она проголосовала в школе №47, где отработала 25 лет учителем русского и литературы.

Пресс-служба Пскова Валентина Майорова голосует на выборах президента РФ

«Мне 100 лет, я уже бабушка и прабабушка, а чувствую себя на 18. Я ни разу не пропускала выборы президента РФ, добросовестно исполняю свой гражданский долг. Вот и сегодня пришла отдать свой голос за человека, который сможет нашу страну сделать мощной, сильной и самой развивающейся во всех областях. Я хочу, чтобы все дети после избрания президента были счастливы, здоровы и жили лучше нас, радовали своими достижениями и давали поводы для гордости», — сказала Валентина Майорова.

Пенсионерку сопровождал на избирательный участок глава Пскова Иван Цецерский, который не скрывал своего восхищения.

«Многие граждане в молодом возрасте не могут найти возможность прийти проголосовать, а тут женщина в 100 лет, не пользуясь услугой голосования на дому, приходит на избирательный участок отдать свой голос за президента», — подчеркнул глава города.

Читайте также: Глава Пскова лично пройдёт через все металлодетекторы на участках города

По данным облизбиркома, более 23 тыс. жителей Псковской области подали заявки для голосования на дому. Кроме того, подано более 2 тыс. заявок на услуги социального такси, которое доставит избирателей на участки для голосования в Пскове и Великих Луках.

Отметим, что Валентина Майорова родилась в 1918 году во Владикавказе. Во время Великой Отечественной войны в районе города Орджоникидзе она копала противотанковые рвы, рыла траншеи. В 1947 году вместе с семьей Валентина Майорова переехала в Псков, её супруг через два месяца трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. С 1949 года Валентина Майорова работала в школе №47 города Пскова, в течение четверти века преподавала русский язык и литературу для учеников 5−8 классов. Дважды избиралась депутатом городского совета и была председателем профсоюзного комитета. После ухода на пенсию она ещё 11 лет проработала на заводе АДС, где ей было присвоено звание ветерана труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области к 12:00 явка избирателей на участки достигла 25,97%. В Пскове на выборах президента России к полудню проголосовали 24,25% избирателей. И в областном центре, и в целом по региону активность избирателей выше, чем на выборах президента в 2012 году.