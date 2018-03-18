Иркутск, 18 марта, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Иркутская область продемонстрировала более высокую явку на новых президентских выборах. По состоянию на 18:00 (местн.) она составила 50,19%, тогда как в 2012 году на это время проголосовали только 48,89% граждан.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ-2018

По данным irk.ru, в лидеры по территориям вышел Баяндаевский район, там проголосовало 60,75% избирателей. Меньше всего посетивших участки — в Усть-Удинском районе (42,39%). В Иркутске явка составляет в среднем 50%. Это примерно на 5% больше, чем в 2012 году. Всего участие в выборах уже приняли почти 939 тысяч человек.

Известно о поступлении в избирком шести жалоб. В двух из них высказано недовольство совмещением голосования за президента и за территории, планируемые к благоустройству. Четыре жалобы содержали требование снять дополнительную информацию о скрытых доходах одного из кандидатов.

Напомним, выборы президента РФ проходят сегодня, 18 марта, а в сентябре 2018 года будут выбирать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.