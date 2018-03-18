Симферополь, 18 марта, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Избирательный участок для голосования по выборам президента России в строящемся терминале международного аэропорта «Симферополь» является самым большим в стране, а, возможно, и в Европе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Строящийся Международный аэропорт «Симферополь» — теперь и избирательный участок

«Площадь участка составляет около шести тысяч квадратных метров, он является самым большим в России», — уточнили в пресс-службе аэропорта, отметив, что в нём зарегистрировано более 700 избирателей.

По словам главы крымского ЦИК Михаила Малышева, он также как и остальные участки в РК, начал работу с 08:00 утра.

«Я думаю, что это самое большое помещение для голосования в Европе. Он действительно впечатляет», — уточнил глава избиркома.

Специальную площадку для выборов организовали по просьбам работников, строящих терминал аэропорта, который уже этим летом сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год.

Напомним, во время своего последнего рабочего визита в Крым, который состоялся несколько дней назад, глава государства Владимир Путин лично посещал масштабную стройку аэропортового терминала, который в народе называют «Крымской волной».

Вместе с высокопоставленными чиновниками федерального и регионального уровня, а также руководством аэропорта глава государства обсудил готовность объекта и ход его строительства.

Данный терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в 08:00 утра в Крыму открылось 1206 избирательных участков и ещё два спецучастка на крупнейших стройплощадках полуострова — Крымском мосту и в новом аэровокзальном комплексе аэропорта «Симферополь». В территориальных избиркомах находятся 1 млн 483 тыс. 349 избирательных бюллетеней, изготовленных на трёх государственных языках: русском, украинском и крымскотатарском.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12 часов, явка на избирательных участках в Судаке и Раздольненском районе составила 41,42% и 40,37%. Меньше всего на данный момент проголосовали в Ялте и Железнодорожном районе Симферополя: 25,21% и 29,51%.

В целом, по уточнённым сведениям крымского Избиркома явка в республике составляет более 33%. Явка в Севастополе к 12 часам уже превысила 35%.

«На 12 часов нами обработана информация со всех избирательных участков. По городу Севастополю активность избирателей составляет 35,1%, что составляет чуть более 116 тысяч человек. Балаклавский район показал — 37,8%, Гагаринский — 33,5%, Ленинский — 37,2%, Нахимовский — 33,7%», — сообщил журналистам глава Севастопольского горизбрикома Александр Петухов, отметив, что на выборах в Госдуму в 2016 году явка к этому же времени составила 20,2%, а на выборах губернатора в 2017 году — 15,1%.