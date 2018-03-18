Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Повышенную активность избирателей на выборах в Санкт-Петербурге подтверждает корреспондент ИА REGNUM, побывавший на участке в новом жилом микрорайоне Калининского района Санкт-Петербурга. Чтобы получить бюллетень для голосования, пришлось подождать в очереди около 10 минут.

Голосование в новом районе

Избирательный участок, на котором побывал корреспондент, организован в самой большой в Петербурге школе №100, которую 1 сентября 2017 года торжественно открывала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Георгий Полтавченко.

К участку приписаны избиратели, лишь недавно заселившиеся в новые жилые дома, построенные в микрорайоне. Многие из этих людей — в прошлом жители северных и сибирских регионов РФ, переехавшие в город на Неве. Также здесь немало молодых жителей Петербурга и Ленобласти, купивших квартиры в ипотеку. Поэтому многие голосующие пришли на участок с детьми.

Избиратели спокойно восприняли очереди в комиссии, дожидаясь получения бюллетеня. Всё это происходило под контролем наблюдателей, разместившихся в холле школы, где организовано голосование.

Не все еще успели получить постоянную регистрацию в своих новых квартирах, поэтому часть избирателей заранее прикрепилась к участку с помощью заявлений в МФЦ, избиркомы и сайт Госуслуг. Для таких избирателей предусмотрен отдельный список.

В разговорах, которые ведут избиратели до и после голосования, они выражают надежду на решение проблем, которые существуют в городе и стране, а свое участие в выборах однозначно обозначают выражением «гражданский долг».

Школа №100

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Напомним, что на 12:00 в Санкт-Петербурге явка на выборах президента России к полудню 18 марта составила 16,24%. Это примерно на 6% больше, чем на тот же срок на выборах президента в 2012 году.