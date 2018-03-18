Оренбург, 18 марта, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области баскетбольная команда «Надежда» почти полным составом пришла на выборы. На избирательный участок не пришли только иностранные игроки — четыре человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Капитан оренбургских баскетболисток Ксения Тихоненко пришла на избирательный участок и привела с собой команду

Капитан оренбургских баскетболисток Ксения Тихоненко пришла на избирательный участок и привела с собой команду.

«Я считаю, что каждый должен прийти и сделать свой выбор. Мы сегодня с девочками это сделали и советуем всем последовать нашему примеру. На мой взгляд, неправильно быть сторонним наблюдателем этого процесса, ведь мы выбираем свое будущее», — отметила центровой «Надежды» и сборной России по баскетболу.

Игроки — Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова, Жосселина Майга, Екатерина Федоренкова, Яна Дегтярская, Анастасия Точилова, Виктория Медведева, Татьяна Бурик плюс тренерский штаб и руководство команды — воспользовались возможностью голосования по месту нахождения и сделали свой выбор. Для голосования был выбран ближайший к тренировочной базе «Надежды» избирательный участок № 1092.

Напомним, что 18 марта в России выбирают президента. На этих выборах решили отказаться от открепительных удостоверений, и людям предоставили возможность голосовать не по прописке, а месту нахождения. Для этого до дня выборов следовало подать заявление через МФЦ, портал госуслуг или участковые комиссии. В Оренбуржье голосовать по месту нахождения изъявили желание более 50 тыс. избирателям.