Астрахань, 18 марта, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Астраханской области, по данным на 12:00, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 26,39%. Как сообщает ИА REGNUM, в 2012 году к этому же часу проголосовали чуть менее 21%.

ИА REGNUM Выборы

Самыми активными стали жители города Знаменска — там проголосовали уже 38,8% избирателей.

В Астраханской области открыто 579 избирательных участков. На 99 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. На территории Астраханской области зарегистрировано более 733 тысяч избирателей. Около 400 человек проголосовали досрочно.

Безопасность во время выборов в местах голосования в Астраханской области обеспечивают более 1200 полицейских, а также более 200 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. В списке кандидатов — Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).