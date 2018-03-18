Тверь, 18 марта, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Представители известной цирковой династии братья Аскольд и Эдгард Запашные приняли участие в голосовании на выборах президента РФ 18 марта — они проголосовали на избирательном участке в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Братья Запашные голосуют на выборах президента РФ

Братья Запашные проголосовали на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького.

«Мы заранее подали заявление и позаботились о том, чтобы принять участие в выборах. Делаем это не в Москве, по месту жительства, а здесь в Твери, где представляем новую программу», — рассказал Эдгард Запашный.

Помимо братьев Запашных, здесь же в Твери, проголосовали и другие участники коллектива.

«Для нас Тверь — особый город, можно сказать, мы сами наполовину отсюда, ведь здесь родились наша мама Татьяна Запашная и наша бабушка, Людмила Семеновна Волохатова», — добавил артист.

Аскольд Запашный отметил, что каждый неравнодушный и здравомыслящий человек, имеющий право голоса, должен прийти на избирательный участок.

«Странно, когда кто-то жалуется на жизнь, но при этом сам ничего не предпринимает. Под лежачий камень вода не течет», — считает Аскольд Запашный.

Отметим, что явка на 12:00 в Тверской области уже составила 34,14%, что фактически в два раза выше показателей выборов президента 2012 года — тогда на то же время на избирательные участки пришли лишь 17,6% жителей региона.