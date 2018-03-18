Владивосток, 18 марта, 2018, 14:40 — ИА Регнум. На выборах президента РФ проголосовал глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Как министр заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 марта, он выбрал сильную Россию.

ИА REGNUM Выборы

«Выборы президента Российской Федерации — важнейший день, который определяет будущее нашей страны, каждого из нас. Я проголосовал за сильную Россию, которая уверенно движется вперед. Проголосовал за Дальний Восток, развивающийся опережающими темпами, где каждый гражданин нашей великой страны может реализовать себя, воплотить в жизнь свои мечты. Убежден, что для нашей России сегодня важно сохранить и приумножить все те позитивные изменения, которые произошли, укрепить тот курс, которым страна идет в последние годы», — заявил Александр Галушка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка на 18:00 по местному времени составила 55,44%. Проголосовали 817 806 избирателей. На выборах президента РФ в 2012 году явка избирателей в регионе была несколько выше — 56,97%.