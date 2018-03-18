Александр Галушка: Я проголосовал за сильную Россию!
Владивосток, 18 марта, 2018, 14:40 — ИА Регнум. На выборах президента РФ проголосовал глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Как министр заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 марта, он выбрал сильную Россию.
«Выборы президента Российской Федерации — важнейший день, который определяет будущее нашей страны, каждого из нас. Я проголосовал за сильную Россию, которая уверенно движется вперед. Проголосовал за Дальний Восток, развивающийся опережающими темпами, где каждый гражданин нашей великой страны может реализовать себя, воплотить в жизнь свои мечты. Убежден, что для нашей России сегодня важно сохранить и приумножить все те позитивные изменения, которые произошли, укрепить тот курс, которым страна идет в последние годы», — заявил Александр Галушка.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка на 18:00 по местному времени составила 55,44%. Проголосовали 817 806 избирателей. На выборах президента РФ в 2012 году явка избирателей в регионе была несколько выше — 56,97%.