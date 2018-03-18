Барнаул, 18 марта, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, изучая организацию и ход выборов президента России в Алтайском крае, отметила высокий профессионализм организаторов. Как сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на аналитику Международного института новейших государств Николая Лизунова (он выступил соорганизатором визита делегации ОБСЕ в Алтайский край совместно с центром «Национальный общественный мониторинг»), никаких замечаний у ОБСЕ пока нет. Её представители побывали на участках Бийска, Белокурихи и Барнаула.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Алтайском крае

«Мы отмечаем высокий профессионализм и уровень подготовки избирательной комиссии. Очень серьёзно подошли к наглядной информации: указали информацию о незадекларированных счетах одного из кандидатов. Понравилось, что деткам, которые первый раз голосовали, вручали подарки. Атмосфера была непринуждённая. Никаких замечаний у делегации ОБСЕ пока нет», — пояснил Николай Лизунов.

Известно, что в Бийске делегация ОБСЕ посетила четыре избирательных участка, в Барнауле специалисты планируют побывать ещё на трёх участках, в том числе, на одном из них хотят увидеть подсчёт голосов.

«В Белокурихе мы побывали на избирательном участке в детском саду, вместе с избирателями присутствовали на открытии и постояли под гимн России. Нас впечатлило голосование, организованное в санатории для отдыхающих из других регионов страны. Люди стояли с банными полотенцами, с детьми, потом проголосовали и пошли на процедуры», — отметил Николай Лизунов.

Напомним, с 24 февраля в Алтайском крае работают также представители Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айжан Дуйсембаева (Республика Казахстан) и Кристоф Видеманн (Германия).

По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей. Регион демонстрирует хорошую явку. По состоянию на 15:00 (мест.) проголосовало 51,33% избирателей. На президентских выборах 2012 года к этому времени проголосовали только 44,88% человек.