Чебоксары, 18 марта, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии к полудню проголосовало более 41% избирателей. По уровню явки республика лидирует в Поволжье, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные системы «Гас Выборы».

Cap.ru Голосование в Батыревском районе

Отметим, что ранее цифра по явке была другой: 42,32%. Затем данные были скорректированы в сторону снижения — до 41,21%. Согласно представленной предварительной информации, из муниципалитетов лидируют по активности избирателей Вурнарский район (63,62%), Красноармейский район (62,75%) и Батыревский район (61,2%). Меньше всего избирателей проголосовало в Чебоксарах: в Калининском районе за четыре часа явка составила 30,34%, в Ленинском районе — 33,05%.

Cap.ru Данные ЦИК Чувашии

По сравнению с предыдущими президентскими выборами явка в Чувашии в целом выросла. Напомним, к полудню в 2012 году явка в республике составляла 32,59%. Отметим, что в 2008 году на 14:00 в Чувашии проголосовало 46,55%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Приволжском федеральном округе к полудню лидерство по уровню явки удерживают Чувашия (42,32%) и Татария (38,47%). Минимальная активность отмечена в Саратовской (24,52%) и Ульяновской (25,04%) областях.

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