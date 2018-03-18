Краснодар, 18 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Республика Калмыкия и город федерального значения Севастополь вышли в лидеры по явке избирателей на выборы президента РФ 18 марта по данным на 12:00. Сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Sevastopol.gov.ru Избирательный участок. Севастополь

Так, в Калмыкии проголосовали 35,73% (на 12:00 4 марта 2012 года — 27,04%), в Севастополе — 35,08%. В Крыму явка также превысила треть — на выборы пришли 33,81%. В Краснодарском крае проголосовали 29,74% (в 2012 году — 24,91%), в Волгоградской области — 29,45% (24,61). В Адыгее на выборы пришли 27,39% (22,1% в 2012 году). Отстает пока Астраханская область, где проголосовали 26,39% (20,94%) жителей и Ростовская — 25,16% (21,19%).

Отметим, что практически по всем региона явка на выборы 2018 года выше, чем на тот же период в 2012 году, когда также проводились выборы президента.

«Явка более высокая, чем в предыдущие президентские выборы. Традиционно на Кубани доля избирателей, участвующих в выборах, зависит от их статуса. Например, для муниципальных выборов нормальным считается показатель в 40% (по итогам дня), для губернаторских — около 50%, для президентских — чуть более 60%. По моим прогнозам, участие кубанских избирателей в нынешних выборах может стать рекордным и к 20:00 на 5−7% превысить показатель 2012 года. Одна из причин — текущая геополитическая ситуация», — прокомментировал президент краевого Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.