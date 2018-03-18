Екатеринбург, 18 марта, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Свердловской области по уточнённым данным явка избирателей на выборах президента России на 15:00 по местному времени (13:00 по мск) составила 46,68%. Информация об этом размещена на сайте Центризбиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Стенд в пресс-центре свердловского избиркома

Таким образом, в сравнении с явкой на выборы президента в марте 2012 года, которые по данным на 15:00 по местному времени (13:00 по мск) в тот год составили 39,94%, явка избирателей в текущем году выше почти на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, уже первые данные по явке избирателей в Свердловской области показали гораздо более высокую активность свердловчан на выборах президента России в 2018 году по сравнению с выборами в 2012 году

Так в 10:00 по местному времени (8:00 по мск) проголосовали 8,59% свердловчан, когда как в это же время в 2012 году почти в два раза меньше — 4,8% избирателей. К полудню разрыв существенно снизился, но остался на уровне 7%. Так в 12:00 по местному времени (10:00 по мск) проголосовали 26,10% свердловчан, а в 2012 году — 17,88% избирателей.

Отметим, что ранее на сайте Центризбиркома была размещена информация о том, что на 15:00 по местному времени в Свердловской области явка на выборы президента составила 40,26%, но спустя один час проценты были скорректированы.