Ижевск, 18 марта, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Удмуртия продолжает выбирать президента России. На свои избирательные участки пришли известные не только в РФ, но и во всем мире «Бурановские бабушки» и знаменитая лыжница четырехкратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР, Заслуженный мастер спорта СССР Галина Кулакова.

Udmurt.ru «Бурановские бабушки»

Udmurt.ru «Бурановские бабушки»

«Бурановские бабушки» как всегда поделились позитивными эмоциями со всеми, кто присутствовал на избирательном участке. Коллектив исполнил песню на удмуртском языке, возможно, она была посвящена выборам президента РФ.

Udmurt.ru Галина Кулакова

Галина Кулакова, чье имя носит спортивно-оздоровительный лыжный комплекс в Удмуртии, пришла на избирательный участок только после зарядки — олимпийская чемпионка убрала снег возле своего дома.

«Человек я дисциплинированный — не пропустила ни одни выборы. Важно выразить свою точку зрения, отдать голос за кандидата, ведь от этого зависит наше будущее. Настроение у меня хорошее, праздничное. Дела и заботы есть всегда, но нужно найти время, чтобы выполнить свой гражданский долг», — уверена спортсменка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии работают 1204 избирательных участка, 49 пунктов голосования открыли в медучреждениях республики.

Утром глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой и детьми уже принял участие в голосовании. Причем дети главы республики голосовали в первый раз. Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов и депутат Государственной Думы РФ от Удмуртии Андрей Исаев отдали свои голоса в ижевской школе №83. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев свою волю выразил в селе Октябрьском Завьяловского района.

Контроль за ходом голосования осуществляется в Ситуационном центре, который организован в библиотеке Удмуртского государственного университета в Ижевске. Такой центр работает на выборах в республике впервые. Сюда стекается информация от всех наблюдателей, которые дежурят на избирательных участках.