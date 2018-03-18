Чита, 18 марта, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Согласно данным ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента, зафиксированная в Забайкальском крае по состоянию на 18:00 (местн.) — худшая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 52,38%. Приморский край продемонстрировал явку в 55,44%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ-2018

Самый высокий показатель зафиксирован в Туве — 68,59%.

Всего из 789 тысяч проголосовали 414 267 жителей Забайкалья. Самую низкую явку на 18:00 (местн.) демонстрирует Могочинский район — 43,56%, самую высокую Агинский — 66,62%. В Чите лучше всего голосуют в Центральном районе — 57,8%, хуже в Железнодорожном — 48%. В посёлке Горный явка составила 60%, передаёт chita.ru.

Напомним, эти показатели оказались даже меньше, чем на президентских выборах 2012 года (53,33%).

Избирательные участки в Забайкалье будут работать до 20:00.

По состоянию на 1 января 2018 года, в Забайкальском крае насчитывается 806 797 избирателей, что боле чем на 5 тысяч меньше, чем в 2017 году. В регионе сохраняется устойчивая миграционная убыль населения. Только за январь-октябрь 2017 года миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человек).