Якутск, 18 марта, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Амурской области и Якутии последними на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Голосование в Дальневосточном федеральном округе завершено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательный участок

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Явка в Амурской области на 18:00 местного времени (12:00 по мск) оказалась на 2,1% выше, чем на выборах президента России в 2012 году, и составляет 56,83%. Якутия не смогла улучшить свой результат по посещаемости участков, набрав 64,8% голосов жителей республики (шесть лет назад этот показатель составлял 66,06%).

Высокую по сравнению с 2012 годом явку на 18:00 по местному времени (10:00 мск) продемонстрировала Колыма, где на участки пришли 65,72% избирателей — на 12,8% больше, чем на предыдущих выборах президента. Явка на это же время на Сахалине и Курилах составляла 56,61%, на Камчатке — 63,86%, в Приморье — 55,4%, в Хабаровском крае — 59,83%, а в Еврейской автономии — 56,51%. Абсолютным лидером по явке на Дальнем Востоке стала Чукотка, где избирательные участки посетили 76,36% жителей, имеющих право голосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей значительно превысила итоги президентской кампании 2012 года на Чукотке, Камчатке и Сахалине. Ухудшили свой результат по данным на 18:00 местного времени Якутия и Приморский край.