Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Жители Ростовской области продолжают делиться политическими взглядами на избирательных участках и отдают свои голоса в пользу того или иного кандидата в президенты РФ. Волеизъявление проходит под пристальными взглядами наблюдателей. К единому дню голосования обучение прошли около 3,5 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM 18 марта.

ИА REGNUM На выборы — всей семьёй

Высокая явка на Дону зафиксирована на 10:00. К этому времени опустили бюллетени в урны для голосования около 275 тыс. человек, что составляет 8,48% от общего числа жителей региона, внесённых в списки избирателей.

«Она (явка) очень высокая. Превышает явку на предыдущих выборах президента (2012 года) почти на 40%. Мы надеемся, что большинство избирателей смогут проголосовать, выразят своё желание и выберут своего президента», — сказал порталу Don24.ru ростовский политолог, координатор инициативной группы «Лига избирателей Ростов» Дмитрий Абросимов.

Сами избиратели отмечают высокую явку, многие стоят в очереди за бюллетенями. Многие приходят на участки семьями.

«Явка бешеная! Давно на выборах не было очередей за бюллетенями. Мы пришли всей семьёй вместе с детьми. Даже четырёхлетний ребёнок определился с выбором, но ему ещё далеко до участия», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM одна из ростовчанок.

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Губернатор Ростовской области сделал свой выбор

Напомним, к полудню на избирательные участки Ростовской области пришли более 812 тыс. человек, что несколько превышает 25% от общего числа избирателей в регионе. По сравнению с выборами президента РФ 2012 года явка выросла почти на 4%. Тогда к полудню пришли чуть более 21% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на Дону открылись 2 тыс. 627 избирательных участков. Более 3 млн 239 тыс. человек на Дону имеют право голоса. Для 45,5 тыс. голосование проходит впервые в жизни. За ходом голосования на Дону наблюдают около 15 тыс. человек. Впервые в этом году право наблюдения получили члены Общественной палаты — около 3,5 человек. Все они прошли специальное обучение.