Южно-Сахалинск, 18 марта, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Чукотка, Камчатка и Сахалин сформировали тройку бесспорных лидеров на выборах президента России в ДФО. В этих регионах кампании прошли на очень высоком уровне, а явка избирателей значительно превысила итоги президентской кампании 2012 года. В аутсайдерах оказались Якутия и Приморье — эти регионы ухудшили результат 2012 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru На избирательном участке. Сахалин

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На Чукотке на 18:00 явка составила 76,4%. Это на 0,34% больше, чем в 2012 году.

На Камчатке к 18:00 на участки пришли 63,86% избирателей, что на 6,82% выше, чем в 2012 году.

На Сахалине явка на 18:00 составила 56,61, что на 5,09% улучшило результат 2012 года.

В Якутии явка оказалась ниже, чем в 2012 году, на 1,26% — 64,80% сегодня против 66,06% в прошлую кампанию.

На 1,53% ухудшило результаты Приморье — на участки для голосования к 18:00 пришли 55,4% избирателей, тогда как в 2012 году их было 56,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство регионов ДФО продемонстрировали сегодня высокую явку на выборах президента РФ. По мнению экспертов, это связано с грамотной организацией выборов в регионах и качественной работой ЦИК.