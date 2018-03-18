Абакан, 18 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — сегодня, 18 марта, на Первомайской площади состоялся митинг-концерт «Крымская весна». Мероприятие посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

R-19.ru «Крымская весна» в Хакасии

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в празднике приняли участие порядка 700 человек: представители общественных организаций, трудовых коллективов и политических партий, молодёжь республики.

Для жителей Хакасии выступили артисты республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова.

Добавим, видеоролик, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией, выложил в своём Instagram глава Хакасии Виктор Зимин. Его посмотрели уже более более 2,3 тыс. человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным именно 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Праздничные мероприятия сегодня проходят во всех регионах России.

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