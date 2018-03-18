Москва, 18 марта, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за ходом избирательного процесса на выборах президента РФ. Соблюдение прав избирателей она проверила в Москве в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Здесь за понравившегося кандидата в главы государства голосуют и сотрудники медучреждения, и пациенты.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Москалькова

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Омбудсмен отметила высокую явку избирателей.

«На сегодняшний день всё проходит очень организованно, спокойно», — написала Москалькова в своём аккаунте в Intagram.

По её словам, жалоб о нарушении избирательных прав в больнице не поступало. При этом она также добавила, что сотрудники рабочего аппарата уполномоченного находятся на рабочих местах с тем, чтобы оперативно отреагировать на нарушения прав человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, в России выбирают президента. В списке претендентов — восемь кандидатов.

За ходом голосования на территории РФ следят наблюдатели из 115 стран и 14 международных организаций — всего свыше 1,5 тыс. человек. Для сравнения: в 2012 году за выборами президента РФ следили 600 наблюдателей.