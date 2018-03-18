Байконур, Казахстан, 18 марта, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Байконуре на выборах президента России проголосовали члены основного и дублирующего экипажей космического корабля «Союз МС-08», российские космонавты, готовящиеся к пилотируемому полету на Международную космическую станцию, сообщает 18 марта КазТАГ со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии города Вячеслава Горбова.

Roscosmos.ru Космонавт Олег Германович Артемьев

Свой голос также отдали специалисты центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Всего проголосовали около 40 человек.

По словам Горбова, космонавтам и специалистам центра подготовки не пришлось покидать места проживания и подготовки к полетам — члены избирательной комиссии сами приехали к ним и привезли бюллетени для голосования.

В Байконуре работают семь избирательных комиссий, на которых зарегистрированы более 14 тыс. избирателей. По состоянию на 12:00 в городе зарегистрирована явка 30,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в 17 казахстанских городах открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Они организованы на территории посольства и генеральных консульствах России в Казахстане.