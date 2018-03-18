Тула, 18 марта, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 18 марта проголосовал на выборах президента РФ на именном избирательном участке «Герои России», который расположен в Центре образования №1 г. Тулы имени Героя России Дмитрия Горшкова, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин голосует на выборах президента

Губернатор отметил, что этот участок получил свое имя по инициативе Героя России Николая Макаровца. С тех пор, как было учреждено это почетное звание, его удостоились более 20 жителей и уроженцев Тульской области. Всего в области сегодня открылось более 50 именных и тематических избирательных участков.

«Благодаря таким инициативам, дети и молодежь больше узнают об истории родного края, о выдающихся земляках», — отметил Алексей Дюмин.

«Главное, чтобы голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона. Чтобы, несмотря ни на какие разногласия, на участках сохранялись порядок и взаимоуважение. Для этого очень большую работу проделал областной оргкомитет по содействию избирательным комиссиям», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также принял участие в голосовании по проектам благоустройства общественных территорий Тулы и стратегии развития общественного транспорта в областном центре и пообщался со школьниками, которые в этот день участвуют во встречах с героями России.