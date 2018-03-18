Москва, 18 марта, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Москве в концертном зале «Известия HALL» состоится главное политическое событие этого года — online-марафон «Ночь выборов 2018 — LIVE». Он продлится до 01:00 19 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старт марафона «Ночь выборов»

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь выборов»

Под одной крышей собираются политическая элита страны, журналисты, представители СМИ и общественности, звезды российской эстрады первой величины и ТОП-блогеры, чтобы вместе следить за ходом выборов президента РФ.

Гостей мероприятия ждет информация о ходе выборов, концертная программа, конкурсы. Для СМИ предусмотрена возможность пообщаться с представителями кандидатов, получить эксклюзивные комментарии и обсудить ход выборов без цензуры с известными политологами, политтехнологами, социологами и гостями мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь выборов» в Известия-холл

В программе марафона:

— баттлы политических тяжеловесов на ринге (Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Дмитрий Гусев, Станислав Белковский, Евгений Копатько, Андрей Богданов, Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Мартынов, Глеб Павловский, Анна Федорова, Максим Шевченко, Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Андрей Колядин и др.);

— выступления «гостей часа» (Елена Шмелева, Анна Чапман, Олег Матвейчев, Роман Коломойцев, Вартан Саркисов, Андрей Богданов, Владимир Тодоров, Максим Григорьев, Андрей Манойло, Олег Бондаренко, Ольга Зиновьева, Григорий Казанков, Владимир Жириновский, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Александр Ющенко и др.);

— ежечасные новости с избирательных участков со всех уголков России и из-за рубежа (Крым, Владивосток, Казахстан, Чита, Берлин, Вашингтон, Новая Зеландия, Камчатка, Биробиджан, Красноярск, Улан-Удэ, Омск, Екатеринбург, Салехард и др.);

— в рамках «Ночи выборов — 2018» «Национальный общественный мониторинг» развернет свой интерактивный ситуационный центр, на базе которого в режиме реального времени будет проходить мониторинг хода голосования по всей стране. Собственные оперативные данные от наблюдателей НОМ о явке избирателей, поступивших сообщениях о возможных нарушениях, ходе подведения итогов голосования будут обнародованы в прямом эфире. Включения ситуационного центра НОМ на площадке «Ночь выборов — 2018» планируются дважды в час. После закрытия избирательных участков «Национальный общественный мониторинг» обнародует первые данные по параллельному подсчету голосов избирателей, которые будут поступать через собственную IT-платформу NOM24.ru;

— прямые включения из Общественной палаты РФ;

— конкурсы, музыкальные паузы, скетч-шоу ПВО (пора валить обратно), выступления Stand-up комиков (Stand up Club №1), артистов (Гарик Харламов, Владимир Машков, Сангаджи Тарбаев, Азамат Мусагалиев, Диана Гурцкая, DJ Грув, Сергей Мазаев, Владимир Познер, Эвелина Блёданс, Максим Фадеев, Виктория Цыганова, певица Зара, Стас Михайлов, певица Валерия, певица Максим, Алексей Кортнев, Дмитрий Харатьян и др.);

— шоу «Кто хочет стать президентом» с Дмитрием Дибровым и многое другое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

Прямая трансляция будет доступна на сайте: ночьвыборов.рф