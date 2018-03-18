Оренбург, 18 марта, 2018, 13:17 — ИА Регнум. На территории Оренбуржья 18 марта в госучреждениях здравоохранения работает 62 избирательных участка. В больницах организованы выездные избирательные участки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM областного правительства, организована возможность участия в голосовании пациентов, получающих стационарное лечение в государственных учреждениях здравоохранения области. Об этой возможности люди были заблаговременно оповещены.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбурсгкой области Голосование в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн

В частности, в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн изъявили желание проголосовать 150 пациентов — ветераны Великой Отечественной войны, тыла, участники боевых действий, инвалиды, гериатрические пациенты.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбурсгкой области Голосование в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн

Например, 86-летний житель Сакмарского района, ветеран тыла получает лечение в кардиологическом отделении госпиталя отметил:

«Я не первый раз становлюсь пациентом нашего госпиталя, — говорит ветеран, ‑ и всегда душевно благодарен персоналу за медицинскую помощь, чуткость, сердечное тепло и внимательное отношение. В такой важный для страны день мы вместе со всеми россиянами стали участниками выборов президента и чувствуем себя частью нашей великой державы».

Участник боевых действий 43-летний орчанин, пациент госпиталя ветеранов, благодарен за возможность принять участие в выборах:

«Чувство долга, ответственность, умение принять решение — качества мужчины, прошедшего испытания в боевых действиях, исполнившего свой воинский долг. Я рад, что в день выборов не оказался «за бортом», а смог реализовать свое гражданское право».

В областной клинической больнице №2 изъявили желание воспользоваться правом на участие в голосовании 260 пациентов, находящихся на лечении в стационарных отделениях. В их числе — 50 пациенток современного областного перинатального центра, входящего в структуру больницы, — беременные женщины, роженицы, мамы, находящиеся в перинатальном центре по уходу за новорождёнными.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбурсгкой области Процедура голосования в областной клинической больнице №2

В пятый раз стала мамой 17 марта жительница Шарлыкского района Зухра. Дома ждут муж, дочка и трое сыновей. Сегодня, 18 марта, она всё ещё находится в больнице, но не игнорирует выборы.

«Впервые голосую в таком статусе. Материнство делает сердце более чутким и зорким. Я думаю о будущем моих детей и будущем моей страны».

Напомним, что 18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. В Оренбургской области отмечена высокая активность. Так, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 25,13% избирателей, что превышаетдыдущих перзидентских выборов на этот период — 15,26%.